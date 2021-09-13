Горняк22: «Пять человек погибли в огне»: под Барнаулом тренируется ЕДДС

Пожар. Пожарная машина Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

12 сентября спасатели проводят учебную противопожарную тренировку под Барнаулом. Тренируется взаимодействие органов власти

Противопожарная тренировка проходит под Барнаулом утром 12 сентября. Об этом сообщается в документе ГУ МЧС по Алтайскому краю, который имеется в распоряжении «Толка».

По легенде серьезный пожар произошел в поселке Боровиха Первомайского района. Природный пожар, который якобы вспыхнул поблизости, быстро перекинулся на населенный пункт, – загорелись пять жилых домов.

В результате возгорания, согласно вводным данным, погибли пять человек, еще семь получили травмы.

Тренировка проходит без выезда «в поле». Отрабатывается взаимодействие рганов администрации района, ЕДДС и МЧС.

Напомним, ранее в барнаульском аэропорту проходили учения, где по легенде загорелся пассажирский самолет.

ТОЛК