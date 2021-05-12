Горняк22: Официальные данные. Что известно о стрельбе в Казани

Мы собрали всю официальную информацию, известную на данный момент о трагическом происшествии в школе №157 Казани.

Напомним, 11 мая неизвестные устроили стрельбу в гимназии №175 в Казани, на ул. Д. Файзи. По официальным данным, погибли восемь человек: семь школьников и один учитель. Еще 21 человек пострадал и госпитализирован.

Как отреагировали местные власти

Городской сайт информирует, что школьников эвакуировали из здания. Они находятся в детских садах №181 и №40. С ними работают психологи, организовано питание.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Туда выехали президент Татарстана, глава Исполкома Рустем Гафаров. В учебных заведениях города усилены меры безопасности, входы в них ограничены.

В республиканском Минобрнауки заявили, что во всех учебных заведениях теперь будут организованы проверки. Правительство Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавших.

Рустам Минниханов, который выезжал на место трагедии, рассказал, что у 19-летнего стрелка, который задержан, было незарегистрированное оружие.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Такое решение принял президент республики. На базе МЧС заработали горячие линии для психологической поддержки.

Какие меры приняли правоохранительные органы

На официальном сайте МВД РФ сообщается, что после стрельбы в городе был введен режим контртеррористической операции.

Тем временем, российский Следком доложил, что по факту нападения в казанской школе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в центральный аппарат. На место происшествия выехали главные криминалисты ведомства.

По предварительным данным следователей, вооруженный совершеннолетний молодой человек пришел в школу и начал стрелять. Его задержали, это местный житель 2001 года рождения.

Ранее СМИ сообщали, что нападавших было двое. Об этом Следком пока ничего не пишет. По неофициальным данным СМИ, второй участник нападения был ликвидирован. Также число пострадавших, по неподтвержденной информации, выросло до 32-х. Пока подтверждения этой информации от компетентных органов нет.

Поручения Владимира Путина

О произошедшем сообщили президенту Владимиру Путину, информирует сайт Кремля. Глава государства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он поручил правительству обеспечить медицинскую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родным погибших.

В Казань направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и медицинским оборудованием. Министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко получили поручения вылететь на место трагедии.

Кроме того, Владимир Путин поручил руководителю Росгвардии Виктору Золотову сформулировать новое положение о видах оружия, которое допустимо в гражданском обороте.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», – пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Справка. Казанская гимназия №175 открыта в 2006 году в Советском районе. В ней учатся более тысячи человек, преподают 57 учителей.

Фото: mon.tatarstan.ru

Алтайская правда