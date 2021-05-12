Горняк22: В Рубцовске мужчина подавился шашлыком и впал в состояние клинической смерти

В Рубцовске местный житель подавился куском мяса, и его сердце не билось почти 15 минут. Медики сумели вернуть его из состояния клинической смерти, и сейчас он находится в реанимации.

9 мая 53-летний мужчина жарил шашлыки с семьей у себя дома. В какой-то момент он подавился куском мяса, начал задыхаться и потерял сознание. К сожалению, никто из близких не знал, как оказать ему первую помощь, сообщает «Комсомольская правда».

Когда приехала скорая помощь, мужчина уже не дышал минут 10, и у него не было пульса.

Медики достали кусок мяса, застрявший в дыхательных путях, и начали делать сердечно-легочную реанимацию. Сердцебиение у потерпевшего появилось лишь на пятой минуте.

Сейчас он находится в реанимационном отделении рубцовской горбольницы в критическом состоянии. Он был в клинической смерти и его сердце не билось 15 минут – все это не могло ни отразиться на мозге.

Новости Рубцовска

Алтайская правда