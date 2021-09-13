Горняк22: Автомобиль сбил корову и перевернулся на алтайской трассе

ДТП Фото: Барнаул22

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, автомобиль получил серьезные повреждения, особенно сильно смята передняя часть

Вечером 11 сентября на трассе Р-256 возле села Сростки в Бийском районе автомобиль сбил корову, сообщает «Barnaul22».

Животное неожиданно появилось на дороге: водитель не смог предотвратить ДТП и сбил его. От удара машина улетела в кювет и перевернулась. В результате случившего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что легковушка сбила стадо коров на алтайской трассе. На опубликованных кадрах видно, что несколько коров лежат прямо на проезжей части. Рядом стоит поврежденный автомобиль отечественного производства.

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