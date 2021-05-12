Горняк22: Женщина пострадала в ДТП на трассе Барнаул-Павловск

В Алтайском крае утром 11 мая произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Она госпитализирована.

Как рассказали «Алтайской правде» в краевом ГИБДД, две машины столкнулись на 53 км трассы Барнаул-Павловск-граница с Казахстаном. За рулем Subaru Forester был водитель 1981 года рождения. Он ехал со стороны краевой столицы и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате иномарка столкнулась с Lada Kalina, которой рулила женщина 1976 года рождения. Она пострадала при столкновении и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в социальной сети появилось видео с места этого ДТП. На нем видно, что у одного из автомобилей сильно разбита передняя часть. Дверь отлетела, лобовое стекло потрескалось, полностью снесен капот. Рядом стоял автомобиль МЧС. Возможно, пострадавшую доставали спасатели.

Фото, видео: «Инцидент Барнаул»

ДТП

Алтайская правда