Горняк22: Житель Алтайского края купил фальшивое удостоверение, став токарем 4 разряда

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Кулундинского района. Он обвиняется в приобретении и использовании поддельного удостоверения о получении профобразования.

В 2020 году мужчина узнал, что на одном из предприятий в Кулундинском районе требуется токарь. Но так как ни соответствующего образования, ни квалификации у него не было, а работать очень хотелось, то он решил купить документ. Через посредника он перечислил 20 тысяч рублей директору одного из барнаульских ООО за изготовление поддельного удостоверение о получении профобразования по специальности токаря 4 разряда.

На основании этого фиктивного документа мужчина был допущен к работе на токарном оборудовании, которое в руках непрофессионала представляет опасность для жизни и здоровья.

В ходе следствия обвиняемый вину признал. Наложен арест на его имущество на сумму 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кулундинский район

Алтайская правда