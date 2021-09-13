Горняк22: Алтайкрайстат показал, как «выглядит» типичный житель Барнаула

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В Алтайкрайстате рассказали, в каком районе краевой столицы живет больше всего людей, сколько зарабатывают и кем чаще всего работают жители краевой столицы

Алтайкрайстат составил образ среднестатистического барнаульца. Так, по данным на 1 января 2021 года, средний возраст барнаульца составляет 39 лет, сообщают в управлении.

Фото: Алтайкрайстат

Всего в Барнауле проживает 695,5 тыс. человек: 384,7 тыс. женщин(55,3%) и 310,7 тыс. мужчин (44,7%). При этом средний возраст женщин составляет 42 года, мужчин – 36 лет.

Больше всего людей живет в Индустриальном районе – 204,2 тыс. человека (29,4% от общей численности населения Барнаула). На втором месте оказался Ленинский район с численностью 153,1 тыс. человек (22%). Далее идет Центральный (125,3 тыс. человек – 18%), Железнодорожный (113,3 тыс. человека -16,3%). В Октябрьском районе проживает всего 99,4 тыс. человек (14,3%).

В городе зарегистрировано 28,5 тыс. юридических лиц и 18,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. В крупных и средних организациях за период с января по июнь 2021 года работает 156,8 тыс. человек. При этом большая часть работников занята в промышленном производстве (20,6% от общей численности работающих). Далее следуют организации сфер здравоохранения (16,6%), образования (15,0%) и госуправления (13,8%).

Средняя зарплата в крупных и средних организациях за указанный период составила 42,9 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) увеличилась на 2,3%.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в последней двадцатке регионов РФ по безработице.

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