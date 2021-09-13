ГОРНЯК22 13.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Красивые поздравления с Днем парикмахера в стихах, прозе и смс

Горняк22
6 часов Ago

Стрижка. Прическа. Парикмахер Фото: Engin Akyurt с сайта Pixabay

13 сентября отмечается профессиональный праздник – День парикмахера. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений для мастеров в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем парикмахера в стихах

Быть парикмахером прекрасно,
Дарить всем людям красоту.
Тебя все любят не напрасно
За мастерство и доброту.

Желаю в этот день я праздный
Клиентов новых обрести,
Работы вдоволь, новых красок,
И пусть сбываются мечты.

Пусть будет вечным вдохновение,
Твори шедевры вновь и вновь!
Ты лучший мастер, без сомнения,
Ведь есть к профессии любовь!

Пусть прибавляются клиенты,
Доходы только ввысь растут,
Пускай лишь яркие моменты
Рабочие деньки несут!

Спасибо за стрижки и наши прически,
Ведь в ваших руках оживают расчески!
И в день парикмахера, праздник ваш скромный,
Желаем, конечно, успехов огромных.

Высоких доходов, довольных клиентов,
А в жизни побольше приятных моментов,
Трудиться с отдачей и с вдохновением
И утром с отличным вставать настроением.

Конфеты1 Конфеты Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем парикмахера в прозе

В этот профессиональный праздник хочется поздравить всех волшебников, которые работают в индустрии красоты. Пусть ваши золотые ручки легко порхают и творят чудеса перевоплощения. Пусть с вами всегда будет вдохновение и благодарность клиентов. С Днем парикмахера вас, мастера!

Поздравляю с Днем парикмахера! Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благосостояния. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.

С профессиональным праздником всех мастеров ножниц, расчески и геля! Поздравляем с Днем Парикмахера и желаем вам интересных клиентов, приятной работы и, конечно же, чтобы вы всегда могли воплотить все свои креативные фантазии в жизнь, создав неповторимый стиль тем, кто садится в ваше кресло.

Как и когда отмечают День парикмахера и есть ли у праздника какие-то традиции2 Как и когда отмечают День парикмахера и есть ли у праздника какие-то традиции Фото: Vahid Kanani с сайта Pixabay

Поздравления с Днем парикмахера в смс

С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!

Парикмахер ты отличный,
Гуру ножниц, просто ас,
В праздник твой желаю счастья,
Показать лишь высший класс.

День парикмахера сегодня,
Мои прими-ка поздравления,
Желаю я больших успехов,
Задумок новых, вдохновения.

Источник

ТОЛК

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