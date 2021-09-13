Горняк22: День программиста 2021: история, традиции и поздравления

Программист. Тестировщик. Компьютер Фото: pixabay.com

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все программисты страны. Рассказываем об истории и традициях этого дня, а также делимся подборкой трогательных поздравлений

Когда День программиста в России в 2021 году

День программиста в России празднуют на 256-й день года – 13 сентября. В високосный год дата сдвигается на 12 сентября. Об этом сообщает портал calend.ru.

В 2021 году День программиста отметят 13 сентября.

История Дня программиста

День программиста начали отмечать в 2009 году по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Дата его празднования не случайно падает на 256-й день года. Это число равно количеству целых чисел, которые можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году.

Традиции Дня программиста

В День программиста профессионалы в своей сфере получают поздравления и подарки от близких и коллег. Лучших сотрудников награждают премиями, дипломами и грамотами.

13 сентября часто проводят конкурсы и соревнования по программированию.

Многие компании устраивают научные конференции, на которых выступают специалисты в области программирования. В некоторых городах проводятся лекции и семинары для обмена опыта и приобретения новых знаний.

Поздравления с Днем программиста

С Днём программиста! Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запаролена от горечи обид.

С Днём программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надёжная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоём пусть действует программка вечного счастья и любви.

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

В век технологий и прогресса мы особенно празднуем день программистов! Вы — люди, которые всегда на шаг впереди, создавая новые программы, алгоритмы, решения! Желаем не останавливаться на достигнутом!

С профессиональным праздником всех программистов. Хочу пожелать новых больших возможностей, фантастического роста доходов, подъема по карьерной лестнице и ускоренного исполнения всех мечтаний.

Компьютер. Программирование Фото: StockSnap с сайта Pixabay

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