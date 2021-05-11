Горняк22: 63 заражения, 6 смертей: как развивается эпидемия в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае заразилось коронавирусом 63 человека, выздоровело – 48, умерло – 6.

На 9 мая в госпиталях коронавирус лечат 705 человек, похожую на него вирусную пневмонию – 226, еще 117 долечивают воспаление легких дома. Также амбулаторно наблюдаются трое «бессимптомников». Количество тяжелобольных составляет 190 человек, 80 из них подключены к ИВЛ.

Региональным минздравом развернуто 1 306 коек, к кислороду имеют подключение 1 229, ИВЛ оснащены 225. В резерве – 375.

Всего заболело 50 272 человека, в том числе, 3 440 детей. Выздоровело 45 217 (+48) человек. Умерло 3 034 (+6) человека, все взрослые.

На 9 мая вакцинируются 204 042 (+ 623) человека. 58 583 получили первую прививку, 145 459 привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда