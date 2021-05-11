ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула потеряла 132 тысячи рублей, обучаясь на биржевого брокера

Горняк22
11 часов Ago

Накануне в барнаульский отдел полиции обратилась 31-летняя местная жительница. Она сообщила, что  мошенники похитили у нее 132 тыс. рублей.

Женщина в соцсети увидела рекламу о дополнительном заработке. Предложение ее заинтересовало, поэтому она  оставила свои контактные данные. Вскоре ей перезвонила неизвестная и предложила зарегистрироваться в брокерской компании.

Жительница Барнаула связалась с мошенницей по видеосвязи и  после разговора перечислила ей 8 тыс. рублей. Затем в течение месяца она проходила обучение, за которое перевела 132 тыс. рублей. После «учебы» наставники перестали выходить на связь  и заблокировали аккаунт.

ГУ МВД России по Алтайскому краю  в очередной раз предупреждают, что нельзя  перечислять деньги незнакомцам. Если предлагают заработать большие деньги, участвуя в биржевых торгах, помните, так действуют мошенники.

Барнаул 

Алтайская правда

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