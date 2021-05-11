Горняк22: В Алтайском крае пожарные спасли девушку, которая сорвалась с горы

Спасатели экстренно эвакуировали девушку, которая упала с горы «Чертов палец» в селе Ая Алтайского района. Это произошло вечером 9 мая.

В службу спасения поступило сообщение, что 36-летняя уроженка села Ая сорвалась с горы и ей требуется немедленная помощь. Медики не могли подобраться к пострадавшей, поэтому на помощь девушке отправились спасатели.

На месте происшествия, закрепив веревки к деревьям, они спустились вниз по крутому склону. При помощи носилок и спасательных веревок пострадавшую эвакуировали до автомобиля скорой медицинской помощи. После чего ее госпитализировали в городскую больницу Горно-Алтайска.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает граждан к соблюдению мер безопасности. Отправляясь на многие маршруты, необходимо иметь опыт и спецподготовку. Также туристы-любители не всегда проходят регистрацию в подразделениях МЧС России. Хотя эта процедура позволяет отслеживать человека или группу, контролировать их движение.

«Поверьте, очень важно, чтобы спасатели-профессионалы знали, где вы находитесь и как вас найти в случае экстренной ситуации», — отмечает пресс-служба министерства.

Алтайский район

Алтайская правда