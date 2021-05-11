Горняк22: На Алтае столкнулись грузовик и легковой автомобиль

Жесткое ДТП случилось 10 мая в селе Манжерок. Произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки, в результате которого погиб человек.

По информации сообщества «Инцидент Барнаул», в селе Манжерок произошло столкновение грузовико и легкового отечественного автомобиля. Судя по кадрам, машина влетела под колеса грузового автотранспорта и очень сильно пострадала.

Как сообщают очевидцы, водитель легковушки погиб.

Фото: паблик «Инцидент Барнаул»

Алтайская правда