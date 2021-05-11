Горняк22: Грузовик «собрал» легковые автомобили на светофоре в Барнауле

Жесткая массовая авария произошла 10 мая на Павловском тракте в Барнауле. Грузовой автомобиль буквально «собрал» легковые автомобили, стоящие на светофоре.

Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, дорожный инцидент случился в 18:40 на Павловском тракте около дома № 51. Водитель 1978 г.р. на грузовом автомобиле врезался в стоящие автомобили марок Nissan, Renault и Audi.

После этого грузовик опрокинулся на бок. От удара у него разбилось лобовое стекло. Также серьезно были повреждены и легковые машины. В результате ДТП пострадали пятилетняя девочка из автомобиля Nissan и 29-летний водитель Renault. Они были доставлены в медучреждение для осмотра.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Алтайская правда