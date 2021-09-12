Горняк22: Площадь-кладбище и парк-сад. Интересные факты о первых постройках Барнаула

Барнаульский сереброплавильный завод

Первые здания, сооружения и площади, которые «рождались» в Барнауле в далеком 18-м веке, были не только знаковыми и важными для горожан, но и «проживали» свои истории

Современный Барнаул оценить несложно, а вот каким был город 200-300 лет назад, теперь уже мало кто знает. Большинство зданий и сооружений того времени сохранились лишь в летописях и на обшарпанных фото. К 291-му дню города «Толк» собрал интересные факты о самых первых его зданиях.

Завод – основатель

К 1730 году, когда Акинфий Демидов обнаружил в окрестностях нынешнего Барнаула залежи серебра, здесь уже стояли три крохотных деревеньки – Усть-Барнаульская, Верх-Барнаульская и Ересная. В них были непримечательные одинаковые деревянные одноэтажные дома – избы. Строили их сами жители и обязательно разбивали при них огороды.

Самым первым производственным предприятием стал Сереброплавильный завод. Собственно, с него и благодаря ему образовался целый город (по факту в 1730-м, а по документам в 1739-м году). В его комплекс вошли десятки зданий и сооружений, в том числе две плавильные и одна обжигательная фабрики, рудоприемная контора, кузница и даже своя плотина на реке Барнаулке.

В 1893 году после отмены крепостного права и исчерпания природных ресурсов объем производства упал, и завод был закрыт. В 1942 году здесь размещалась эвакуированная из Беларуси спичечная фабрика. Кстати, комплекс зданий этого производства частично сохранился до наших дней, но находится в удручающем состоянии. А почти все, что относится к сереброплавильному заводу, осталось только под землей и лишь фрагментами.

Барнаульский сереброплавильный завод Фото: Страница ВК Александр Деринга

Предприниматели и неравнодушная общественность во главе с архитектором Александром Дерингом исследуют исторические объекты, получая материал для создания музейного комплекса с современными инфраструктурными объектами. Они хотят вдохнуть в это место новую жизнь, ведь остатки завода 18 века нигде в России больше не сохранились.

Площадь-церковь-кладбище

Первой улицей в городе стала улица Ползунова, которая тогда называлась Петропавловской, в честь стоявшей здесь первой городской церкви (дата возведения не установлена, но в 1748 году она уже была). Рядом с ней решили основать первую городскую площадь – Соборную (ныне площадь Свободы).

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Позднее, по данным Алтайской Епархии, прямо на месте деревянной церкви возвели каменный собор в честь Петра и Павла. Рядом появился и погост. На тот момент он стал первым городским кладбищем и получил название Петропавловское или Заводское. Здесь хоронили горных офицеров и специалистов, тут же покоился изобретатель паровой машины Иван Ползунов.

Однако позднее кладбище закрыли, в 1930-е годы разобрали и собор, а кирпичи использовали для строительства другого здания. Об историческом объекте периодически напоминают лишь останки первых барнаульцев, которые находят коммунальщики, производя подземные работы. По другим справкам, старше этого погоста было Ереснинское кладбище, которое и сейчас в полуразрушенном виде сохранилось на Горе неподалеку от горнолыжной базы «Авальман».

Парк – сад лечебных трав

Первый собор в Барнауле Фото: Алтайский госуниверситет

Старейший парк в Барнауле, который появился еще в середине 18 века, изначально был плантациями, где выращивали более 400 видов лечебных трав. Он снабжал ими и Барнаул, и всю Сибирь. Позднее это место стало ботаническим садом с аллеями для прогулок и площадками для народных гуляний, говорится на официальном сайте Барнаула.

В советские годы здесь установили аттракционы, летний кинотеатр с верандой, эстраду, фонтан и танцплощадку, а на зимний период организовывали каток. Примерно в таком виде он и сохранился до наших дней – это парк Центрального района.

На ул. Ползунова, 42 в 1794 году построили первый одноэтажный кирпичный дом, который тоже уцелел. Сейчас его занимает «Горная аптека», а в другие годы там была и фармацевтическая фабрика, и лаборатория, и склад медикаментов, и дом провизора.

При этом первый барнаульский госпиталь с 1747 года уже действовал на базе серебпроплавильного завода, обслуживая горных инженеров. Остальные горожане могли попасть сюда по специальному полису. Также в Барнауле работали частнопрактикующие лекари.

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По данным официального сайта города, в 1758 году при заводе открылась и первая в Сибири медико-хирургическая школа, которая готовила лекарей для заводов, рудников и крепостных воинских команд. Они исследовали и лечили болезни рабочих, изучали анатомию, делали прививки, испытывали полезные свойства трав.

С ростом населения появилась потребность в большом медучреждении широкого профиля, и была открыта платная больница Общества Красного Креста на 10 коек с одной сиделкой без врача. Но она просуществовала недолго. А вскоре после эпидемии холеры в 1897 году градоначальники построили бесплатную амбулаторную лечебницу – ныне первую городскую больницу на ул. Димитрова, которая работает по сей день.

Базар по воскресеньям

Во второй половине 18 века в городе впервые построили каменное двухэтажное здание – канцелярию Колывано-Воскресенских заводов (на ул. Ползунова, 41), сохранившееся до наших дней. Также на предприятии открылось и первое сибирское училище горных инженеров. В связи с этим появилась и единственная на тот момент библиотека, которая содержала преимущественно техническую литературу.

Старый базар в Барнауле

В 1748 появился первый рынок вдоль реки Барнаулки, говорится в энциклопедии города, который потом разросся до 74 народных лавок и работал лишь по воскресеньям. Сюда съезжались крестьяне из соседних деревень со своей молочно-мясной продукцией и рыбой. Ныне это Старый базар, смещенный от Барнаулки ближе к улице Мало-Тобольской.

Город тюрем

Как и во всей Сибири, в городе было много ссыльных. По некоторым данным, их тайно содержали в подвалах разных зданий. В летописи Барнаула впервые «исправительный дом» упоминается в 1840 году, говорится на сайте УФСИН. Он расположился на пр. Канатном, 81, потом был женским монастырем, а в начале 20 века стал следственным изолятором.

В 1895 г. появилась царская тюрьма на пр. Сибирском, 36. Рядом с ней была красивая церковь, которая, по данным историка-краеведа Даниила Дегтярева, бесследно исчезла. Сейчас почти вся территория пустует, вскоре ее хотят застроить высотками. Затем была построена женская колония на пр. Ленина, 147б. Поговаривают, что невольницы загорали на крыше топлес.

Царская тюрьма на пр. Сибирском, 36 Фото: Данил Дегтярев

С одной стороны тюрьмы больше были исправительно-трудовыми учреждениями: заключенные выращивали зерновые культуры, овощи, скот, работали на железной дороге, заводах, стройке, в швейных цехах. С другой – репрессивная политика правящего режима переполняла изоляторы, вынуждая все время строить новые, что обременяло государственную казну.

Легальные публичные дома

Интересно, что до 1914 года в городе легально работали публичные дома. По некоторым данным, первый открылся в двухэтажном деревянном здании на ул. Пушкина 80. Кстати, оно сохранилось до наших дней, включая резной деревянный декор на фасаде, и даже недавно выставлялось на продажу.

В домах терпимости существовали свои жесткие правила – от «работниц» требовали регулярно ходить в баню, проходить медосмотр и использовать поменьше косметики. Удостоверения «ночные бабочки» получали в полиции. Бордели размещали подальше от школ и церквей, а содержали их женщины, живущие в этом же доме.

ул. Пушкина, 80 в Барнауле Фото: Алтайский портал недвижимости

По неофициальным источникам, когда врачи забили тревогу из-за массового заражения мужчин сифилисом, все дома терпимости в Барнауле решили закрыть. На тот момент их насчитывалось порядка 15.

В начале 20 века несколько мелких пристаней сменил Речной порт (на пересечении улиц Пушкина и Промышленной). Он выходил на воду в районе нынешнего ковша. По данным администрации города, в его здании был один из самых модных советских ресторанов, радиорубка, а рядом стоял памятник Ленину. До наших дней ничего из перечисленного не сохранилось.

В 1930-х годах меняющееся русло реки напротив намыло остров, на котором организовали первый городской песчаный пляж. К нему доставлял паром. Это было одно из самых популярных мест для отдыха горожан. После трагедии с опрокидыванием судна, когда утонули 15 человек, власти решили построить навесной мост. Сегодня от него остались лишь фрагменты опор.

Новая застройка

Старый речной порт в Барнауле Фото: Алтайский госуниверситет

В 1963 году в Барнауле открыли первый телецентр с новым оборудованием, что позволило запустить эфирное вещание телевидения и радио во всем Алтайском крае. Комплекс зданий снабдили специальной вышкой в 197 метров, которая и по сей день является самым высоким сооружением в регионе.

Тогда же появился первый комплексно застроенный квартал жилых домов в границах пр. Социалистического, ул. Молодежной и пр. Красноармейского, вспоминает архитектор Александр Деринг. Фасады серийных зданий украсили художественными панно, выполненными именитыми художниками, в том числе Владимиром Добровольским, который изобразил здесь сына.

Проектировщики смогли совместить новые здания с остатками частной усадебной застройки на этом месте и вокруг. Квартал получил Диплом 3-й степени Госстроя РСФСР в 1966 году. С тех пор многое изменилось: один из домов уже развернут подъездами в противоположную сторону, образовались небольшие рощи с богатым набором трав и цветов, а двор стал кровлей подземных погребов.

В 1971 году в Барнауле появились девятиэтажки (на пр. Ленина, 96-102, рядом с Новым рынком). Их тоже украшали мозаикой, так как архитектура была невыразительной. В конце 2007-го в Барнауле построен первый 24-этажный жилой дом в Сибири (на ул. Папанинцев, 111), высотой 86 метров. А в прошлом году сдан в эксплуатацию настоящий жилой небоскреб – ЖК «Столичный» на ул. 1905 года, 25, который вместе со шпилем достигает 102 метров.

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