Горняк22: Двух человек госпитализировали после ДТП с маршруткой в Бийске

Место ДТП Фото: "Инцидент Бийск"/"ВКонтакте"

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения — судя по кадрам, водитель легковушки грубо нарушила ПДД на перекрестке

Двух человек доставили в больницу Бийска после ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла утром 11 сентября на пересечении Ленинградской и Пугачева. Момент попал на видео.

По предварительным данным ГИБДД, 60-летняя женщина водитель за рулём Toyota Platz на перекрёстке не предоставила преимущество в движении автобусу ГАЗ, который двигался по главной дороге. В результате столкновения транспортные средства вылетели на пешеходный тротуар, где маршрутка перевернулась, а легковое авто ударилось в стену дома.

В салоне микроавтобуса, предварительно, находились два пассажира, они не пострадали.

С места происшествия в больницу доставили обоих водителей. Об их состоянии не сообщается.

ТОЛК