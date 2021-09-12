Горняк22: 18 891 случай заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

У 7,5% заболевших симптоматика инфекции отсутствует. Больше всего новых пациентов добавилось в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629) и Подмосковье (645)

В России выявили еще 18 891 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом по итогам минувших суток сообщает федеральный оперштаб.

Темп прироста по сравнению с данными днем ранее составил 0,27%.

С начала пандемии в стране зарегистрировали больше 7,1 млн случаев заболевания. Свыше 191,9 тысяч человек умерли, 6,3 млн выздоровели.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса.

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