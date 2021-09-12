Горняк22: Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали в детском лагере на Алтае

Арест Фото: pixabay.com

В родном селе мужчина стал фигурантом уголовного дела о нападении на женщину. Суд постановил заключить его под стражу, но тот подался в бега

35-летнего жителя Алтайского края, объявленного в федеральный розыск за тяжкое преступление, задержали в детском лагере на территории соседнего региона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, в мае против жителя райцентра Шипуново возбудили уголовное дело за то, что он избил женщину. Мужчина также заподозрили в сбыте фальшивых денег. Суд постановил заключить его под стражу, однако он подался в бега.

Попутным транспортом подозреваемый добрался до Усть-Коксы, где устроился в строительную бригаду по укладке тротуарной плитки на одном из объектов. При этом жили рабочие на территории детского лагеря.

Мужчину арестовали. В скором времени его доставят в Алтайский край.

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