Горняк22: Дожди, ветер и резкое похолодание пришло в Алтайский край 12 сентября

Дожди не отступают: 26 сентября в Алтайском крае мокро и холодно Фото: pixabay.com

Выходные в регионе выдались не только прохладными, но и дождливыми. По данным синоптиков, осадки прекратятся к середине следующей недели, тогда же немного потеплеет

Погода в Алтайском крае

Прохладные осенние выходные продолжаются. Днем 12 сентября в Алтайском крае ожидается до +11…+16 градусов. Также возможны небольшие, местами умеренные, а в предгорьях местами сильные дожди. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с, сообщает ЦГМС региона.

Погода в Барнауле

В краевой столице днем в воскресенье столбики термометров покажут всего около +12…+14 градусов. Временами пройдет дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 8-13 м/с, порывы достигнут 18 м/с.

ТОЛК