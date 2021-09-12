Горняк22: Глава минздрава России вручил награды алтайским медикам

Михаил Мурашко Фото: zdravalt.ru

Это первая поездка Михаила Мурашко в Алтайский край в качестве руководителя ведомства, он проведет в Барнауле один день

Глава минздрава России Михаил Мурашко в рамках своего визита в Алтайский край вручил награды региональным медикам, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Так, орден Почета получила врач-офтальмолог Краевой клинической больницы Наталья Ананьева. Еще одну награду – Орден Дружбы – получил врач-терапевт Клинической больницы «РЖД-Медицина» Татьяна Белоусова.

Кроме того, трое медиков удостоены медали Луки Крымского. Среди них старшая медсестра больницы «РЖД-Медицина» Марина Брютова, замглавврача по медицинской части этого медучреждения Алена Журавлева, а также врач-анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Василий Подорванов.

Еще один специалист – врач-анестезиолог-реаниматолог Алтайского краевого кардиологического диспансера Виктор Рутц был награжден благодарностью Президента РФ.

Также благодарность Министра здравоохранения РФ получил коллектив Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Помимо прочего, глава ведомства в ходе визита в Алтайский край посетил стройку поликлиники №14, сдача которой намечена на 2022 год. Также Мурашко побывал в онкоцентре «Надежда», где осмотрел операционный блок, палаты, а также пообщался с пациентами.

Напомним, 11 сентября глава минздрава России Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Барнаула. В рамках поездки он посетил ряд медицинских учреждений, а также стройплощадку зданий поликлиники №14.

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