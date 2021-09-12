Горняк22: Глава Роспотребнадзора не планирует отменять масочный режим

Средства индивидуальной защиты Фото: Анна Меньшикова

Пока масочный режим в России отменять не будут. Причина в том, что граждане все еще продолжают передавать друг другу инфекцию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит оснований отменять масочный режим на фоне высоких темпов вакцинации, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, возвращение к доковидной жизни возможно лишь, когда люди перестанут заряжаться коронавирусом. Попова добавила, что для борьбы с инфекцией у России есть главный инструмент – это вакцинация.

Ранее иммунолог Арег Тотолян заявил, что коронавирус станет сезонным, когда вакцинация коснется 80% населения. Однако, по его словам, важным условием на пути к этому является равномерное распределение вакцинированных по регионам России. Тотолян добавил, что если уровень вакцинации и количества переболевших достигнет 95%, это положительно скажется на коллективном иммунитете.

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