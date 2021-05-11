Горняк22: Публикуем программу «Цветения маральника» на Алтае

Праздник «Цветение маральника» состоится 1 мая на «Бирюзовой Катуни». Он откроет летний туристический сезон в Алтайском крае.

12:00

Открытие праздника. Заработают аниматоры, начнутся спортивные соревнования, заработают торговые ряды.

12:00–16:00

В это время будут проходить экскурсии к местам цветения маральника, на пасеку и в Тавдинские пещеры.

12:00–17:00

В этот промежуток времени можно посетить сельское подворье, где туристов ждут народные забавы, песни, частушки, игры-потешки, конкурсы, мастер-классы, а главное – настоящие алтайские продукты и блюда из них, в том числе сыр и мёд.

12:00–17:00

Будет проходить ярмарка алтайских ремесленников. На ней соберутся более 17 мастеров и творческих студий. Можно купить сувениры с символикой праздника, украшения и бижутерию ручной работы, магниты, керамику, кукол и многое другое.

12:00–17:00

Столько же будет работать площадка казаков. Мастера покажут боевые искусства, первую очередь – рубку одиночных мишеней и фехтование клинками. Прозвучат здесь и казачьи песни.

12:00–16:00

Детская анимационная зона.

12.00–18.00

Ярмарка региональной кухни.

12.00–17.00

Интерактивный музей-театр «Дом сказок».

13:00–13:15

Если погода будет хорошая, в это время можно увидеть экстремально-театральное шоу на озере – флайборд-шоу.

13:00–17.00

Церемония открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае.

17.00–17:15

При условии ясной погоды на озере проведут вечернее шоу в формате «Гидроцирк» (флайборд-шоу).

Праздник будет проходить с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Гостей просят соблюдать масочный режим.

Алтайский район

Алтайская правда