Горняк22: Публикуем программу «Цветения маральника» на Алтае
Праздник «Цветение маральника» состоится 1 мая на «Бирюзовой Катуни». Он откроет летний туристический сезон в Алтайском крае.
12:00
Открытие праздника. Заработают аниматоры, начнутся спортивные соревнования, заработают торговые ряды.
12:00–16:00
В это время будут проходить экскурсии к местам цветения маральника, на пасеку и в Тавдинские пещеры.
12:00–17:00
В этот промежуток времени можно посетить сельское подворье, где туристов ждут народные забавы, песни, частушки, игры-потешки, конкурсы, мастер-классы, а главное – настоящие алтайские продукты и блюда из них, в том числе сыр и мёд.
12:00–17:00
Будет проходить ярмарка алтайских ремесленников. На ней соберутся более 17 мастеров и творческих студий. Можно купить сувениры с символикой праздника, украшения и бижутерию ручной работы, магниты, керамику, кукол и многое другое.
12:00–17:00
Столько же будет работать площадка казаков. Мастера покажут боевые искусства, первую очередь – рубку одиночных мишеней и фехтование клинками. Прозвучат здесь и казачьи песни.
12:00–16:00
Детская анимационная зона.
12.00–18.00
Ярмарка региональной кухни.
12.00–17.00
Интерактивный музей-театр «Дом сказок».
13:00–13:15
Если погода будет хорошая, в это время можно увидеть экстремально-театральное шоу на озере – флайборд-шоу.
13:00–17.00
Церемония открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае.
17.00–17:15
При условии ясной погоды на озере проведут вечернее шоу в формате «Гидроцирк» (флайборд-шоу).
Праздник будет проходить с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Гостей просят соблюдать масочный режим.
Алтайский район