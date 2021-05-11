Горняк22: Виктор Томенко: Туризм наиболее пострадал от коронавируса

Сфера туризма Алтайского края стала одной из наиболее пострадавших отраслей. При первой возможности было принято решение о возобновлении деятельности санаториев (с 8 июня) и немного позже (с 27 июня) – других туристических объектов. Это позволило «не упустить» летний сезон и продуктивно отработать осенний период. Об этом сообщил в ходе выступления 29 апреля на сессии губернатор Виктор Томенко.

При этом Алтайский край вошел в число 10 якорных туристических регионов, определенных Федеральным агентством по туризму для популяризации отдыха в России. Сохранили шестое место в национальном туристическом рейтинге.

Поддержка приоритетных проектов в сфере туризма, оказываемая правительством региона, стала стимулом для бизнеса инвестировать в отрасль. Так, в 2020 году на «Белокурихе горной» началось строительство первого гостиничного комплекса с санаторным лечением Grand-Cryo Resort, подписано соглашение о создании горнолыжного комплекса «Новые вершины» на «Бирюзовой Катуни». Общий объем частных инвестиций только по этим двум объектам планируется в размере 3,4 млрд рублей.

Правительством региона выстроено тесное сотрудничество с Ростуризмом. Одним из направлений является участие в подготовке нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Алтайская правда