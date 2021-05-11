Горняк22: Алтайский предприниматель хочет обанкротить «Бирюзовую Катунь»

Уведомление о намерении подать иск о признании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» банкротом разместил на «Федресурсе» барнаульский предприниматель Андрей Манохин.

Согласно федеральному законодательству, делу о банкротстве может быть дан ход, если сумма долга превышает 300 тысяч рублей. В уведомлении бизнесмен апеллирует именно к этому пункту.

Сам Андрей Манохин рассказывал, что около 10 лет работал на обслуживании искусственного озера на объекте, после чего открыл турбазу «Красный камень». В 2019 году «Бирюзовая Катунь» подала к Андрею Манохину иск на 730 тысяч рублей. Сам предприниматель удивился этому факту, заметив, что причины иска непонятны, а на запросы руководство турзоны не отвечает. «Странная ситуация: шесть лет работали – все законно было, а в 2019 году стало незаконно», — заметил бизнесмен.

О какой задолженности идет речь в обещанном бизнесменом иске против «Бирюзовой Катуни», пока не сообщается.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда