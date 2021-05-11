Горняк22: Вакцинированные «Спутником V» россияне теперь могут въезжать в Болгарию

Россияне, привившиеся вакциной «Спутник V», теперь могут свободно въезжать на территорию Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова и.о. министра туризма Болгарии Марияны Николовой.

С 1 мая в Болгарии открылся летний туристический сезон. Турист должен быть либо привит одной из одобренных болгарским Минздравом вакцин, либо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный, сделанный за 48 часов до въезда в страну.

Кроме того, пребывании в Болгарии позволено переболевшим коронавирусом с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты его проведения.

Алтайская правда