ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Вакцинированные «Спутником V» россияне теперь могут въезжать в Болгарию

Горняк22
12 часов Ago

Россияне, привившиеся вакциной «Спутник V», теперь могут свободно въезжать на территорию Болгарии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова и.о. министра туризма Болгарии Марияны Николовой.

С 1 мая в Болгарии открылся летний туристический сезон. Турист должен быть либо привит одной из одобренных болгарским Минздравом вакцин, либо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, или антигенный, сделанный за 48 часов до въезда в страну.

Кроме того, пребывании в Болгарии позволено переболевшим коронавирусом с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дней от даты его проведения.

Алтайская правда

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