Горняк22: В Алтайском крае стартовал летний туристический сезон

Накануне в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь» прошел традиционный праздник «Цветение маральника». Это мероприятие дало старт летнему туристическому сезону в регионе.

Участниками события в этом году стали сотни жителей Алтайского края и гости из регионов Сибири, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На торжественной церемонии открытия губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о старте летнего туристического сезона.

« Алтайский край на карте всех прекрасных достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место. Здесь можно найти всë: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют, и места для тех, кому, может быть, необходимо одиночество», — отметил глава региона.

Во время открытия праздника «Цветение маральника» зрители увидели литературно-хореографическую композицию «Зарождение мира». На фоне пиротехнических фонтанов на озере состоялось экстремально-театральное флайборд-шоу: спортсмены «летали» на высоте до 19 метров.

Также в течение мероприятия работала «Ярмарка региональной кухни», где можно было попробовать различные блюда. Проводилась дегустацию сбитня, меда со специями и травяного сбора. На площадках «Цветения маральника» гостей ждали народные забавы, песни, частушки, мастер-классы.

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда