Горняк22: Болгария открывает туристический сезон с начала мая

1 мая Болгария официально открыла туристический сезон. Российские туристы вошли в число граждан тех стран, которые могут приехать в государство.

Однако пока российские власти не внесли Болгарию в список безопасных государств и запрещено прямое авиасообщение с этой страной. Эксперты не уверены, что страну откроют для россиян и в обозримом будущем, сообщает Турпром.

В Болгарию могут въехать туристы из 50 стран, включая Россию. Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сданный за 72 часа до прибытие в страну.

Официально объявлено, что с 1 мая в Болгарию могут въезжать и туристы из России. При этом россиянам, которые вакцинировались Sputnik V, не нужно будет сдавать ПЦР-тест.

Алтайская правда