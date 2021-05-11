ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Горняк22
12 часов Ago

Владимир Путин дал поручение правительству продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В поручении говорится, что необходимо до 15 мая обеспечить «продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года».

Также в период летних каникул нужно возместить 50% от стоимости путевки в санатории детям, а также  часть оплаченного турпродукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов и др.

Алтайская правда

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