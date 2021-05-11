Горняк22: Путин поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Владимир Путин дал поручение правительству продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В поручении говорится, что необходимо до 15 мая обеспечить «продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года».

Также в период летних каникул нужно возместить 50% от стоимости путевки в санатории детям, а также часть оплаченного турпродукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов и др.

Алтайская правда