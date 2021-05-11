Горняк22: Владимир Путин поручил включить «Предгорье Алтая» в нацпроект по развитию туризма

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года включить в нацпроект планы по развитию туркластера «Предгорье Алтая». Это одно из его поручений по итогам Послания Федеральному собранию, озвученного 21 апреля.

В документе говорится, что в разрабатываемый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» нужно включить мероприятия по развитию горнолыжного курорта «Шерегеш», яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя, а также туркластеров «Предгорье Алтая» и «Балтийское побережье».

Парк «Предгорье Алтая» находится в Смоленском, Алтайском, Солонешенском районах Алтайского края. Его площадь превышает 40 тыс. га. Парк был создан по постановлению правительства региона в 2017 году – в Год экологии.

Территория поделена на зону особой охраны, рекреационно-туристическую зону, зону традиционного природопользования и зону инфраструктуры и сервиса.

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Алтайская правда