Горняк22: В Алтайском крае открыли летний туристический сезон

Фото Андрей КАСПРИШИН

1 мая на «Бирюзовой Катуни» состоялся праздник «Цветение маральника». Старт периода отдыха совпадает с одним из красивейших природных явлений – в это время горы покрываются нежной розово-фиолетовой дымкой – цветет редкое растение маральник. Уже несколько лет он является символом туризма в регионе.

Традиционно праздник дает возможность гостям увидеть весь туристический потенциал края. В этот день на «Бирюзовой Катуни» работала гастрономическая площадка «Ярмарка региональной кухни», где можно было попробовать блюда кафе, ресторанов, фермерских хозяйств. Центр алтайского гостеприимства «Горная аптека» проводил дегустацию сбитня из ягод, меда со специями и травяного сбора.

– Мы входим в десятку лучших музейных площадок России, в список тысячи объектов, рекомендованных Ростуризмом для посещения, – говорит директор «Горной аптеки» Ольга Лонская. – Нужно держать марку, ресторация работает на старинных рецептах. Угощаем гостей уникальным ягодным пирогом. Рецепт теста искали в архивах. Шеф-повар никому его не передает – это секрет. Кроме того, есть новинка – купеческий калач с начинкой из семги и судака. Он действительно купеческий!

А вот представители туристического комплекса «Алтайское холмогорье» привезли на праздник 250 литров плова, пять сотен блинов и много чего другого. Успевали раздавать абсолютно все!

– Представляем новую алтайскую кухню, – рассказывает руководитель проекта Константин Михеев. – Наша задача – совместить экстракты трав и традиционную еду. Например, кундюбки на крапивном тесте с грибами, плов на майском соке лопуха. Эта такая еда-детокс, где используем алтайские травы. Гости уже ее оценили – встают в очередь.

Среди гостей праздника был губернатор Виктор Томенко. Он объявил о старте летнего туристического сезона. Глава региона отметил, что государство сегодня многое делает для поддержки отрасли туризма. Значительный вклад вносит и туристический кешбэк.

– У людей появилась возможность открывать для себя всё больше новых мест, – сказал он. – Алтайский край на карте достопримечательностей Российской Федерации занимает особое место. Здесь можно найти и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют. Всё это есть у нас.

К самым интересным объектам губернатор добавил Малиновое озеро в Михайловском районе, Лебединое озеро, что в Советском районе, и поезд, который идет прямо по озеру в поселке Бурсоль неподалеку от Славгорода.

Кстати, представители отрасли уже сейчас фиксируют повышенный спрос на отдых на Алтае. В доковидный май 2019 года регион посетили 160 тысяч человек. Сегодняшняя ситуация – поддержка отрасли, закрытие ряда зарубежных направлений – позволяет эти цифры превзойти. А места на многих турбазах на июнь и июль уже забронированы.

Отметим, праздник «Цветение маральника» сегодня входит в число топовых туристических событий в стране. Во время открытия гости увидели литературно-хореографическую композицию «Зарождение мира», которую представили танцевальные коллективы «Джуманджи», Kub’A и ведущая солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова. А вот центральное событие состоялось на озере в центре «Бирюзовой Катуни» – экстремально-театральное флайборд-шоу. Спортсмены выполнили над водой трюки и полеты. Такое шоу прошло в Алтайском крае впервые.

Посмотреть все фотографии

Алтайская правда