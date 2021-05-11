Горняк22: Первая в РФ подводная экотропа появилась на Алтае

Уникальная экотропа, проходящая под водой, открылась в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора заповедника Игоря Калмыкова.

Тропа берет свое начало на станции дайвинга возле устья реки Чеченек, впадающей в Телецкое озеро. Она проходит через пирс заброшенной плавучей метеостанции «Башня», площадку для тренировок и затопленный на уровне 42 м метеорологический буй. Неподготовленный турист может пройти по ней примерно за полчаса.

Игорь Калмыков пояснил, что в зависимости от уровня подготовки дайвера можно проходить тропу целиком или какую-то ее часть. По его словам, под водой есть интересные объекты, которые можно фотографировать.

Идея создания тропы родилась после появления в заповеднике дайв-станции, на которой работают профессиональные дайверы.

Фото: altzapovednik.ru

Алтайская правда