Горняк22: Как в Калининграде. Ярмарку на Мало-Тобольской в Барнауле трансформируют в стильную

На улице Малотобольской в Барнауле 20 мая откроется ярмарка, идея которой навеяна калининградским фестивалем street food. Об этом в своем Instagram сообщила вице-мэр по экономической политике Мария Кулагина.

«Возникла мысль: трансформировать традиционную ярмарку на Мало-Тобольской в нечто более стильное! Полиэтиленовые палатки заменили на современные эко-домики, добавили вкусной еды и напитков, позвали барнаульские компании, производящие полезное и необычное! А также запроектировали большой экран, сцену и музыку!», — написала она.

Ярмарка пройдет с 20 по 23 мая. Также чиновница призвала горожан предлагать свои идеи о том, что можно добавить на эту улицу.

Фото: Instagram Марии Кулагиной

Барнаул

Алтайская правда