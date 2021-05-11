Горняк22: Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло на Алтае

5 мая в 13:57 по местному времени в 30 км южнее села Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 балла в эпицентре.

Местные жители подземных толчков практически не ощутили, жертв и разрушений нет. Сообщение о событии поступило в региональное ГУ МЧС от Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.

Спасатели предупреждают, что в горах Алтая сохраняется угроза схода лавин, а тектонические колебания увеличивают эту опасность. Туристов призывают это учитывать.

«Необходимо тщательно готовиться к походу, рассчитывать свои силы, навыки, состояние здоровья, брать с собой спутниковые телефоны, лавинные датчики, шнуры, неукоснительно соблюдать технику безопасности. В случае необходимости в помощи экстренных служб звоните по телефонам 112 и 101», — гласит текст сообщения на сайте ведомства.

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Алтайская правда