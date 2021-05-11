Горняк22: Ведущие эксперты, актуальные темы и новые тренды: в Алтайском крае прошел IX Международный туристский форум «VISITALTAI»

28-30.04.2021 в г.Барнауле состоялся IX Международный туристский форум «VISIT ALTAI», организаторами которого выступили управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и КГБУ «Алтайтурцентр».

В рамках форума проведено 15 деловых мероприятий – VIII Сибирский съезд экскурсоводов, семинары, круглые столы, посвященные обсуждению актуальных вопросов развития внутреннего и въездного туризма, презентации проектов и лучших практик. За три дня форум посетило более 350 человек. В нем приняли участие представителями власти, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений регионов СФО, а также Республики Бурятия, Свердловской области и г. Москва. Участники из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Монголии присоединялись к мероприятиям форума в режиме онлайн.

Экскурсоводы поделились опытом работы гидов-проводников в рамках экотуристической деятельности и инновациями в организации экскурсий, сотрудникам турфирм рассказали о новых каналах продаж на примере системы онлайн бронирования для профессионалов B2B.Ostrovok и нюансах работы с онлайн-кассами. Представителей гостиничного бизнеса ждали семинар по лайфхакам успешного отеля и презентация системы дистрибуции Extranet от Ostrovok.ru. Два «круглых стола» были посвящены перспективам развития автомототуризма на Алтае и особенностям формирования межрегиональных туристских маршрутов. Традиционно в рамках форума молодые специалисты в сфере туризма на своих площадках представили проекты в рамках конкурса и научно-практической конференции, а все неравнодушные к путешествиям пришли на встречу с участниками самых экстремальных путешествий 2020 года.

Завершились деловые мероприятия форума презентацией от компании Profi.Travel итогов исследования с использованием больших данных и технологий машинного обучения туристического потока, портрета туриста, туристического продукта и туристического потенциала Алтайского края и двух часовой практической сессией по продвижению туристского продукта.

С презентациями, с которыми выступали ведущие спикеры на тематических площадках форума можно познакомиться на сайте мероприятия.

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Алтайская правда