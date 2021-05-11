Горняк22: Топ-10 мест на Алтае, которые стоит посмотреть

Фото Андрей КАСПРИШИН

Пандемия коронавируса закрыла границы для путешествий. Но зато мы смогли по-новому увидеть Россию. В нашей стране есть удивительные места, которые надо обязательно увидеть своими глазами. Главная достопримечательность Горного Алтая – это великолепная природа. Мы собрали 10 мест в Алтайском крае и Республики Алтай, которые точно вас покорят.

1. Алтайский «Марс»

Марсианские пейзажи Алтая впечатляют многих туристов. Алтайский «Марс» находится недалеко от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Это замечательное место для фотографов и всех ценителей красоты. Название урочища Кызыл-Чин переводится с тюркского как «красное ущелье». И, действительно, из-за большого содержания ртути в породах горы имеют различные оттенки красного. Именно потому и возникают ассоциации с планетой Марс.

2. Телецкое озеро

Телецкое озеро можно назвать самым загадочным на Алтае. Вокруг него ходит множество жутких слухов и легенд. Например, местные рассказывают, что в этих водах якобы сотни лет в идеальном виде сохраняются останки утопленников, которые будто бы стоят на дне. По другой легенде, где-то здесь находятся ворота не то Шамбалу, не то в Беловодье.

3. Розовые озера

Рядом с Яровым есть озеро Бурлинское, которое славится розовым цветом воды и старинным соляным промыслом. Благодаря мелководью, высокому содержанию соли и необыкновенному цвету здесь получаются невероятно зрелищные фотографии. Озеро расположено в Кулундинской степи в 18 км от Славгорода и в 40 км от города-курорта Яровое. Нередко встречается под названиями Розовое, данное ему из-за необычного цвета, и Бурсоль, полученное по имени поселка, возникшего на его берегу для добычи соли.

4. Гейзерное озеро

«Гейзерное» озеро обязано своим цветом голубому илу на дне. Официальную информацию о его происхождении и внятные объяснения о причинах изменения рисунка найти оказалось непросто. Одни говорят, что рисунок меняют термальные источники, другие утверждают, что на Алтае вулканической активности вообще нет, так что и гейзеры отсутствуют, а двигать голубой ил могут обычные родники.

5. Колыванское озеро

Это озеро уникальное! Есть предположение, что оно существовало еще до ледникового периода. Всех приезжающих на берега Колыванского озера восхищает сказочный пейзаж из причудливых скал в обрамлении яркой зелени.

6. Кучерлинское озеро

Кучерлинское озеро — ледникового происхождения и является одним из крупнейших водоемов подобного типа в России. Оно находится среди алтайских гор на высоте 1790 метров над уровнем моря. Насыщенно бирюзовый цвет воды чарует и завораживает.

7. Слияние Чуи и Катуни

Здесь две реки разного цвета сливаются в одну и смешиваются. Это место силы, созданное самой природой. Увидеть слияние двух крупных рек Горного Алтая можно на 712 км Чуйского тракта.

8. Долина Чулышмана

Это ущелье или каньон длиной 135 км окруженный скалами километровой высоты. Чулышманский каньон часто сравнивают с Гранд-каньоном в Америке. Вас ожидают: громадный водоскат Учар, странные каменные грибы и удивительные пейзажи.

9. Гора Белуха

Белуха (Кадын-Бажы, Уч-Сумер) – главная вершина Катунского хребта и высочайший пик Алтайских гор. За много веков она обросла сотнями легенд и практически собственной мифологией. По преданиям буддистских монахов, именно на вершине Белухи находится легендарная Шамбала. Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. И именно в ее окрестностях русские путешественники целых два столетия искали страну Беловодье.

10. Плато Укок

Плато Укок входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это наиболее удаленная и изолированная часть Горного Алтая, которая находится в самом центре евразийского материка на практически равном расстоянии от каждого из четырех океанов мира. Кстати, именно там некогда нашли знаменитую алтайскую принцессу, проклятие которой, по мнению местных жителей, и вызывает землетрясения.

Фото: Алтайский биосферный заповедник (Телецкое озеро), bskgram (Розовое озеро), Виктор Ковчин (Белуха), Dmitry A. Mottl (Кучерлинское), Вячеслав Смилык (каменные грибы), Игорь Шпиленок (Северо-Чуйский хребет), Wieldi (главное фото)

Алтайская правда