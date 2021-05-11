Горняк22: В Ростуризме призвали турбизнес не повышать цены на отдых

В Ростуризм стали поступать жалобы на рост цен и отмену бронирования в сфере туристического бизнеса. Поэтому туроператоров и гостиницы попросили проявить социальную ответственность, напоминая о господдержке в виде кешбэка.

Письмо с этой информацией накануне получили российские отели и туроператоры. В нем указывается, что за последнее время стало поступать много жалоб на безосновательный рост цен на туруслуги и аннулирование бронирования с последующей перепродажей по более высокой стоимости, сообщает «ТурДом».

Как отмечается в документе, такие действия содержат признаки нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. В тоже время отмечается, что государственное регулирование цен в стране не предусмотрено.

Поэтому Ростуризм ожидает от представителей турбизнеса «социальной ответственности в вопросах ценовой политики», напоминая о целом ряде госмер по поддержке. При всем при этом не отрицается, что рост цен связан и с закрытием международных направлений.

Алтайская правда