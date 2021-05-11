Горняк22: ОНФ предлагает наказывать за сверхбронирование в отелях

Общественники предлагают ввести ответственности за овербукинг в отелях на уровне законодательства. С ростом популярности российских курортов перебронирование мест встречается все чаще и чаще.

По словам координатора проекта Народного фронта «Путешествуем по России» Дениса Полунчукова, овербукинг сегодня встречается нередко. Люди заранее покупают авиабилеты или бронируют номера в гостинице, а по приезду им говорят, что свободных мест нет и произошёл технический сбой. Хотя чаще всего это сверхбронирование — продажа больше того, что можно продать. Взамен предлагают другой номер или место в соседнем отеле.

Полунчуков считает, что проблема сегодня в отсутствии в российском законодательстве такого понятия как «овербукинг». Это необходимо исправить и предусмотреть ответственность за превышение количества допустимых бронирований как в отелях, так и при покупке авиабилетов.

С 2018 года ОНФ говорил о необходимости введения ответственности авиакомпаний за овербукинг. В марте 2021 такой законопроект был внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Народного фронта.

А вот овербукинг в гостиницах и отелях пока остается вне закона. В связи с популярностью российских курортов, такие ситуации стали возникать все чаще. Так, недавно один из санаторных комплексов Адлера отменил часть броней на май. В некоторые даты получалось, что на 500 мест претендует 1000 человек.

Алтайская правда