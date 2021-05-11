Горняк22: Что положить в аптечку, собираясь в отпуск

Что должно быть в аптечке путешественника, чтобы отдых прошел хорошо? Во-первых лекарство для небольшой дезотоксикации организма. Это может быть «Полисорб» или активированный уголь. Противодиарейный препарат – «Лоперамид», «Имодиум». Можно иметь с собой кишечный антисептик, чтобы снизить воздействие инфекционных агентов – «Фуразолидон».

А вот антибиотики лучше с собой не брать вообще. Принимать их без назначения врача опасно, потому что если квалифицированная помощь все же понадобиться, то антибиотики так изменят картину заболевания, что причину его установить правильно не удастся, а значит, вероятно, вы не сможете получить адекватного лечения или оно начнется гораздо позже.

Кроме того, обязательно нужно иметь с собой противоаллергические средства причем как общего как и местного действия. Последнее может пригодиться при укусах насекомых.

Необходимо жаропонижающее средство, ведь температура может подняться просто от длительного пребывания на солнце.

Хорошо если с собой будет антисептик, чтобы обработать порез или царапину. Это особенно актуально, когда вы едете с детьми.

Люди с хроническими заболеваниями должны обязательно взять с собой лекарства, которыми они пользуются в повседневной жизни. Особенно это касается людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как высокая температура и влажность способны повысить артериальное давление и даже спровоцировать гипертонический криз. Поэтому в данном случае необходимы препараты, которые человек принимает постоянно, а также те, которыми он снимает высокое артериальное давление.

То же самое касается людей с аллергическими заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой. У астматика должны с собой быть ингаляторы, потому что новый набор аллергенов может спровоцировать приступ.

Алтайская правда