Горняк22: Летом отправится в космос ракета с одним звездным туристом
В июле компания Blue Origin планирует запустить ракету с космическим туристом на борту. Это событие возродит космический туризм после почти 12-летнего перерыва.
Предполагается, что на корабле, помимо экипажа, полетит и один космический путешественник. Пока неизвестна стоимость поездки, так как цена за полет выставлена на аукцион.
Ракета New Shepard совершит суборбитальныей полет по прямой вверх, а потом спустится вниз. Она лишь на небольшой промежуток поднимется на высоту более 100 км и пересечет так называемую линию Кармана, которая считается отправной точкой космоса, сообщает Турдом.
Также ожидается, что осенью Илон Маск запустит один из своих кораблей SpaceX Dragonship с гражданским экипажем на борту.
Российская компания «КосмоКурс», которая занималась разработкой проекта ракеты для космических туров, недавно закрылась.