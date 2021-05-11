Горняк22: Летом отправится в космос ракета с одним звездным туристом

В июле компания Blue Origin планирует запустить ракету с космическим туристом на борту. Это событие возродит космический туризм после почти 12-летнего перерыва.

Предполагается, что на корабле, помимо экипажа, полетит и один космический путешественник. Пока неизвестна стоимость поездки, так как цена за полет выставлена на аукцион.

Ракета New Shepard совершит суборбитальныей полет по прямой вверх, а потом спустится вниз. Она лишь на небольшой промежуток поднимется на высоту более 100 км и пересечет так называемую линию Кармана, которая считается отправной точкой космоса, сообщает Турдом.

Также ожидается, что осенью Илон Маск запустит один из своих кораблей SpaceX Dragonship с гражданским экипажем на борту.

Российская компания «КосмоКурс», которая занималась разработкой проекта ракеты для космических туров, недавно закрылась.

Алтайская правда