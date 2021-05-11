Горняк22: Названы новые сроки возобновления полетов в Египет

Подготовка к открытию курортов Египта подходит к концу. Вероятным сроком возобновления полетов называют июнь.

Ранее открытие прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх намечалось с 15 по 20 мая. Но, несмотря на то, что работа по восстановлению авиасообщения идет полным ходом, скорее всего, оно откроется только в июне. Сейчас идут переговоры с участниками туррынка, обсуждается продажа туроператорами мест на рейсах.

Как сообщает портал Турпром, Египет выполнил все российские требования по безопасности. Так, оснащение терминалов и подготовка персонала проходила с учетом правил российской авиационной безопасности. Контролировать прилетевшие российские самолеты также будут специалисты из России.

Во время майских праздников в Хургаду отправился «десант» из 13 представителей крупнейших российских туроператоров. Они проверяют отели на соответствие санитарным требованиям и стараются получить лучшие цены для туристов.

Алтайская правда