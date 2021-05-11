Горняк22: В Барнауле загорелась автотехника в гаражном боксе

10 мая в Барнауле в гаражном боксе для автобусов, расположенном на проспекте Космонавтов, случился пожар. Клубы черного густого дыма горожане видели издалека.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю, произошло возгорание техники. Благодаря своевременным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Фото: сообщество "Инцидент Барнаул"

Барнаул | Пожар

Алтайская правда