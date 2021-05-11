Горняк22: В Барнауле загорелась автотехника в гаражном боксе
10 мая в Барнауле в гаражном боксе для автобусов, расположенном на проспекте Космонавтов, случился пожар. Клубы черного густого дыма горожане видели издалека.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю, произошло возгорание техники. Благодаря своевременным и оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня.
На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Фото: сообщество "Инцидент Барнаул"
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