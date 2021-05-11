Горняк22: Лже-банкиры убедили барнаульца перевести им 200 тыс. рублей

41-летний житель Барнаула сообщил сотрудникам полиции, что его обманули неизвестные лица. Поверив лже-банкирам, он потерял 202 тыс. рублей.

Мошенники действовали по отработанной схеме: мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что у барнаульца пытаются снять деньги со счета, поэтому надо создать безопасный кошелек. Мужчина согласился и скачал указанное приложение. После он ввел данные своих кредитных карт, а через какое время у него списали 202 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

Барнаул

Алтайская правда