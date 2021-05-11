Горняк22: В Рубцовске тушили одновременно три крупных возгорания сухой травы

На территории Алтайского края ежедневно продолжают увеличиваться пожары, связанные с горением сухой растительности. 9 мая пожарные потушили в регионе 116 пожаров, 65 из которых – ландшафтные.

Только в одном Рубцовске произошло одновременно три крупных возгорания сухой травы, площадью более 2 гектар. Сухая погода и порывистый ветер усиливали распространение пламени, что привело к угрозе перехода его на рядом расположенные дома.

Для тушения пожара были привлечены силы и средства из соседних районов, и даже из Барнаула, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Одна из основных причин — это то, что жители края, несмотря на введение особого противопожарного режима, продолжают жечь сухостой и мусор на своих участках. Не остают от них и фермерские хозяйства, сжигающие прошлогоднюю траву на своих сельхозугодиях.

Главное управление МЧС России по краю еще раз обращается к населению: будьте предельно внимательными при обращении с огнем!

Новости Рубцовска

Алтайская правда