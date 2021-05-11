Горняк22: Во дворе барнаульской многоэтажки заметили медвежонка

10 мая в сообществе «Барнаул 22» появилось видео с бегающим по барнаульскому двору медвежонком. Как утверждает автор, он снял этот ролик во дворе одного из многоквартирных домов по улице Деповской.

На видео, действительно, видно, как по двору бежит маленький медвежонок. Он сначала замедляет шаг, как бы присматриваясь к окружающей обстановке, а потом стремглав мчится наутек.

«Вот так вот. Медведи гуляют по двору. Сибирь!», — говорит автор ролика.

Комментаторы предположили, что «это опять кто-то поигрался и бросил, а может у кого-то и сбежал». Кто-то предположил, что он прибежал из леса. Но большинство все таки были уверены, что «сбежал косолапый».

Видео: сообщество «Барнаул22»

Барнаул

Алтайская правда