ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Алейске погибли в серьезном ДТП три человека

Горняк22
12 часов Ago

9 мая поздно вечером в Алейске на улице Пионерской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Эта авария унесла жизнь трех человек.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу движения. Этот опасный маневр привел к столкновению  с ВАЗ-21102, которым управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП водители автомобилей и 44-летняя пассажирка отечественного авто скончались на месте. С серьезными травмами госпитализирован 13-летний подросток, сообщает «Алейск news».

По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка.

Фото: сообщество «Алейск news».

ДТП | Новости Алейска 

Алтайская правда

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