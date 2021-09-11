Горняк22: Коронавирус продолжает «выкашивать» заболевших жителей Алтайского края
Смертность. Скорбь Фото: pixabay.com
На протяжении ушедшего лета ковидная смертность даже не думала снижаться: показатели только росли с каждой неделей и месяцем. Теперь же свои антирекорды ставит осень
176 больных коронавирусом умерли за прошедшую неделю – с 4 по 10 сентября. Непосредственно из-за вируса скончались 152 пациента, еще 24 человека – от осложнений на фоне ковида.
Так, прошедшая неделя снова побила рекорд смертности среди ковид-больных в крае. Ранее максимальное число умерших за семь дней составляло 174 человека.
Кроме того, за эту семидневку обновился и суточный рекорд по смертям среди зараженных коронавирусом. По 27 человек умирали 7 и 8 сентября.
Минимальное суточное количество смертей – по 20 – было зафиксировано трижды за неделю.
На 10 сентября в Алтайском крае произошло уже 4 950 смертельных случаев среди больных коронавирусом (все умершие – взрослые, детей в их числе нет):
- 3 788 – от COVID-19;
- 1 162 – от осложнений на фоне вируса.
За сутки на 10 сентября в Алтайском крае выявили 239 новых случаев коронавирусной инфекции, 24 человека умерли, 104 выздоровели, а 529 пациентов находятся в тяжелом состоянии.