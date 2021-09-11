Горняк22: Алтайские спасатели звуком сирен почтили память погибшего главы МЧС
Аллея "Памяти и славы" Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Жители краевого центра в знак уважения и скорби приносят цветы к памятнику, установленному на аллее у краевого главка ведомства
В Барнауле 10 сентября прошла церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
На аллее Памяти и Славы у краевого главка возложили цветы к портрету министра, прошла минута молчания.
После этого по всему краю прозвучал звук сирен пожарно-спасательных автомобилей.
Евгений Зиничев погиб в Норильске, разбившись при падении со скалы. Министр спасал кинорежиссера Александра Мельника. Президент РФ Владимир Путин присвоил главе ведомства звание Героя России посмертно.