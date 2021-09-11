Горняк22: Выращенных в зоопарке аргали выпустили на волю в Горном Алтае
Аргали Фото: Алексей Кужлеков
Животных держали в отдаленном вольере «для претендентов на свободу»: у них был минимальный контакт с человеком, что позволило вырастить полудиких зверей
В Республике Алтай выпустили в естественную среду обитания выращенных в неволе алтайских горных баранов. Об этом сообщает аккаунт Сайлюгемского национального парка в Instagram.
Животные преодолели около тысячи километров в специальных контейнерах по дороге из Новосибирского зоопарка. В пути за ними следили представители организации и ветеринары.
9 сентября специалисты отправили на волю четырех самцов.
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Каждую особь оснастили GPS-датчиком, установленным в рогах, с помощью которого ученые смогут отследить перемещения и дальнейшую судьбу животных.
Это вторые «выпускники» Новосибирского зоопарка на Алтае: первую группу четырех самцов выпустили в 2018 году.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Республике Алтай насчитали рекордное количество горных баранов.