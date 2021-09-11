Горняк22: Дожди и около +17 градусов ожидается 11 сентября в Алтайском крае

Дождь. Пасмурно Фото: pixabay.com

Прохладные выходные ожидают жителей региона. Такая же погода, как ожидают синоптики, сохранится и в начале следующей недели

11 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +14…+19 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с, передает Алтайский ЦГМС.

В краевом центре в субботу ожидается около +16…+18 градусов. Также в начале дня возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

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