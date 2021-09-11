Горняк22: Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем города

Вячеслав Франк Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Он назвал 291-ю годовщину столицы Алтайского края особенной — в 2021 году Барнаулу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести»

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем города. Обращение публикует пресс-центр администрации.

«Барнаул прирастает новыми жилыми кварталами, школами и детскими садами, спортивными объектами. Нас радуют победы в спорте, успехи в науке, культуре и искусстве. Во многом благодаря заботе и участию горожан Барнаул сохраняет свою уникальность и неповторимость», – отметил градоначальник.

Франк поблагодарил земляков «за неравнодушие, стремление улучшать жизнь в краевой столице».

Праздничные мероприятия в честь Дня города в Барнауле пройдут 11 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса власти отказались от массовых мероприятий и фейерверка.

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